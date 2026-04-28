Lamborghini una vita avventurosa fra trattori Miura e Countach

Nata 110 anni fa in una frazione della campagna ferrarese, Lamborghini è stata la vita di un imprenditore noto per il suo carattere sanguigno e le sue intuizioni. La sua carriera comprendeva esperienze con trattori, e la sua azienda ha prodotto modelli iconici come il Miura e il Countach, che hanno lasciato un segno nel mondo delle auto sportive. La sua storia si intreccia con quella di un’industria in continua evoluzione.

Quando si pensa alla Motor Valley, la mente corre subito a Modena e dintorni, si sposta poi ai piccoli centri delle province di Parma da un lato, di Bologna dall’altro e arriva a spingersi fino a Imola, alla sua pista bella e densa di memorie. Ma è raro, invece, che a qualcuno vengano in mente Ferrara e i suoi dintorni. Un errore, perché, oltre a essere stati un centro industriale importante con la VM Motori - che a lungo ha fornito propulsori diesel alle grandi case automobilistiche - i dintorni di Ferrara hanno visto nascere 110 anni fa, il 28 aprile del 1916, uno dei più grandi personaggi della storia dell’auto: Ferruccio Lamborghini. Il futuro fondatore della Casa del Toro vede infatti la luce in una frazione di Cento chiamata Renazzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini, una vita avventurosa fra trattori, Miura e Countach Notizie correlate Lamborghini Countach ’88: 604.000$ per un’icona con soli 4.828 km.Una Lamborghini Countach 25th Anniversary del 1988, con un chilometraggio inferiore ai 5. Rinascita Lamborghini: la Miura SV del ’72 torna perfetta a RomaLa Capitale italiana ha ospitato la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento dedicato al patrimonio automobilistico d’epoca che ha... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lamborghini Temerario: L’avventura vissuta al limite; Maserati 16 Cilindri regina di eleganza a Roma; Offre passaggi gratuiti in una Lamborghini rosa ad anziani soli... per una promessa che non è mai riuscito a mantenere; Una gamma Super Hybrid che promette prestazioni e autonomia senza compromessi. La Lamborghini Huracán della polizia arriva a Teramo https://www.cityrumorsabruzzo.it/teramo/la-lamborghini-huracan-della-polizia-arriva-a-teramo.html - facebook.com facebook Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, dal ricovero in ospedale al palco x.com