L’estetica del brivido e la sfida dell’ignoto | il Mittelfest trasforma la Paura in atto creativo

Il Mittelfest presenta quest’anno un programma che esplora il tema dell’ignoto e delle emozioni legate al brivido. Attraverso spettacoli e installazioni, il festival invita il pubblico a confrontarsi con aspetti dell’esperienza umana spesso nascosti o evitati. La manifestazione si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti provenienti da vari paesi, e si concentra sulla trasformazione del timore in un atto creativo.