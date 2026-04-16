L’estetica del brivido e la sfida dell’ignoto | il Mittelfest trasforma la Paura in atto creativo
Il Mittelfest presenta quest’anno un programma che esplora il tema dell’ignoto e delle emozioni legate al brivido. Attraverso spettacoli e installazioni, il festival invita il pubblico a confrontarsi con aspetti dell’esperienza umana spesso nascosti o evitati. La manifestazione si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti provenienti da vari paesi, e si concentra sulla trasformazione del timore in un atto creativo.
In un presente segnato da una crescente inquietudine, dove la mente umana cerca disperatamente di ricondurre l’ignoto entro i binari rassicuranti del controllo, il Mittelfest sceglie di compiere il gesto opposto: spalancare le porte all’imprevedibile. L'edizione numero 35 del festival.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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