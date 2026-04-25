Alla sua 35ª edizione, Mittelfest si presenta quest’anno con il tema “Paura”, un argomento che invita a esplorare gli aspetti più profondi e nascosti dell’esperienza umana. Il festival mette in discussione il desiderio di controllo e invita a riflettere sui misteri e le emozioni legate a questa sensazione, attraversando narrazioni antiche e ambientazioni contemporanee. La scelta tematica apre la strada a scenari inaspettati e sfide artistiche diverse.

Mittelfest, alla sua xxxv edizione, con il tema PAURA, sfida l’istinto comune al controllo, sonda abissi e misteri, tra pieghe umane, antiche narrazioni e scenari contemporanei, aprendo possibilità a scenari imprevedibili. Mittelfest 16 – 26 luglio: presenta 32 progetti artistici provenienti da 16 Paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali, con rivisitazioni di classici, per vagliarne gli sfondi nascosti; vicende inedite, pezzi perduti di Storia, mescolando generi e linguaggi, artisti rinomati e nuovi talenti. Resta sempre accesa l’attenzione sul pubblico di domani con il progetto famiglia. Mittelyoung 14 – 17 maggio: una rassegna unica in Europa, che mette in scena, con 9 spettacoli, la prosa, la danza, la musica e il circo della Mitteleuropa under 30, dando un sostegno concreto ai giovani, scelti da altri giovani.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Il programma di MITTELFEST 2026 “fa PAURA”

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