Atletico Ascoli Seccardini | Usciamo a testa alta

L’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, ha trascorso alcuni minuti in più nello spogliatoio prima di entrare nella sala stampa dello stadio ‘Bonolis’ di Teramo. Dopo la partita, ha dichiarato che la squadra esce dal campo con la testa alta, senza specificare ulteriori dettagli sulla prestazione o sui risultati. La conferenza si è tenuta in un clima di attenzione e concentrazione.

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E’ rimasto un po’ di più nello spogliatoio l’allenatore dell’ Atletico Ascoli, Simone Seccardini, prima di arrivare nella sala stampa dello stadio ‘Bonolis’ di Teramo. La sconfitta arrivata proprio al 90’ quando ci si apprestava già a disputare i tempi supplementari, ha sicuramente lasciato parecchia amarezza in tutta la compagine bianconera che pure da quarta classificata nella stagione regolare aveva bisogno solo di vincere. "Mi sono preso un po’ di tempo in più – ha ammesso il tecnico dell’Atletico Ascoli – per ringraziare i miei ragazzi. Sono stati protagonisti di una stagione davvero molto bella. Usciamo sconfitti ma a testa alta. Probabilmente, se andiamo a contare le occasioni create, noi siamo stati più pericolosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, Seccardini: "Usciamo a testa alta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Interviste: il direttore generale Giuseppe Cianciolo. "Perdere fa sempre male ma noi usciamo a testa alta»Non è bastata una reazione di puro orgoglio, né la tempra che ha contraddistinto l’intera stagione biancorossa. Seccardini: "Atletico, ora ogni punto pesa"Dopo il pareggio conquistato nel finale sul campo dell’Unipomezia, l’Atletico Ascoli si prepara a tornare oggi alle 14. Argomenti più discussi: Atletico Ascoli, Seccardini: Usciamo a testa alta; ATLETICO ASCOLI. Seccardini: Usciamo a testa alta; Serie D, la finale (con vista Serie C) sarà Teramo-Notaresco; 1X2 PRIMA Cat. D: i pronostici di mister Carlo Azzanesi. Atletico Ascoli, Seccardini: Usciamo a testa altaLe parole dell’allenatore dopo l’eliminazione contro il Teramo: Una sana rosicata, ma orgoglioso dei miei ragazzi ... ilrestodelcarlino.it