Misano di Gera d’Adda | cadavere carbonizzato di un uomo trovato in un’auto in fiamme

Da dayitalianews.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, un corpo carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un’auto in fiamme situata in un campo di Misano di Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. La vettura è stata trovata in una zona isolata e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o sull’identità della persona deceduta. La scena è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio, lunedì 18 maggio, all’interno di un’auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. La vittima è stata scoperta dai vigili del fuoco, chiamati per l’incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del Comando provinciale stanno indagando per ricostruire cosa possa essere accaduto e, per il momento, non è esclusa alcuna ipotesi. I soccorsi sono scattati poco dopo le 14 di oggi. I soccorsi sono scattati poco dopo le 14 di oggi, 18 maggio. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 riferendo di aver sentito uno scoppio e di aver poi visto un’auto in fiamme in mezzo a un campo in prossimità della strada provinciale 137 nel territorio comunale di Misano di Gera d’Adda. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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