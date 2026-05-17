Misano di Gera d’Adda scontro tra auto e moto | grave 20enne
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Misano di Gera d’Adda, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto alle ore 14. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Incidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Misano di Gera d’Adda, nella bassa bergamasca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.45 lungo la strada Rivoltana, all’altezza del Santuario di Caravaggio. Coinvolte una Fiat Panda e una moto. Tre le persone interessate nell’incidente della strada Rivoltana: due donne di 67 anni a bordo della Panda (la signora al volante sarebbe sotto shock), che viaggiava in direzione di Mozzanica, e un 20enne alla guida del moto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, rimasto ferito e trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza attorno alle 16.00. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni il motociclista avrebbe urtato il retro della Panda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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