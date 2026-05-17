Misano di Gera d’Adda scontro tra auto e moto | grave 20enne

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Misano di Gera d’Adda, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto alle ore 14. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Incidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Misano di Gera d’Adda, nella bassa bergamasca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.45 lungo la strada Rivoltana, all’altezza del Santuario di Caravaggio. Coinvolte una Fiat Panda e una moto. Tre le persone interessate nell’incidente della strada Rivoltana: due donne di 67 anni a bordo della Panda (la signora al volante sarebbe sotto shock), che viaggiava in direzione di Mozzanica, e un 20enne alla guida del moto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, rimasto ferito e trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza attorno alle 16.00. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni il motociclista avrebbe urtato il retro della Panda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Misano di Gera d’Adda, scontro tra auto e moto: grave il centauroIncidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Misano di Gera d’Adda, nella bassa bergamasca. Mariano Comense, scontro tra auto e moto: grave centauroMariano Comense (Como), 11 maggio2026 – Motociclista in ospedale a Monza in codice rosso: grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi,... Moto contro auto a Misano, grave un 20enne. Chiusa la RivoltanaGrave incidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio sulla Rivoltana, a Misano Gera d’Adda: un ventenne in moto si è scontrato con una Fiat Panda ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero de ... ecodibergamo.it Meteo Misano Di Gera D'Adda OggiA Misano di Gera d'Adda oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperatura minima di 9°C e massima di 20°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità sparsa al mattino, piovas ... ilmeteo.it