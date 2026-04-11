Decapitata la statua di Padre Pio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone indaga la Polizia
Nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, una statua di Padre Pio è stata danneggiata da ignoti, che sono entrati nel luogo di culto e hanno staccato la testa, abbandonandola a fianco del corpo. La Polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
Danneggiata una statua di Padre Pio a Frosinone: ignoti sono entrati nella chiesa di San Benedetto e hanno staccato la testa per poi abbandonarla accanto al corpo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Frosinone, statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San BenedettoUn gesto che colpisce nel profondo la sensibilità della comunità e dei fedeli: una statua di Padre Pio è stata vandalizzata all’interno della chiesa...
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