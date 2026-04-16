Nel quartiere Libertà di Bari, la chiesa Maria SS. è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. La riapertura rappresenta un momento significativo per la comunità locale, che può tornare a partecipare alle funzioni religiose e agli eventi religiosi tradizionali. L'edificio, situato nel cuore del quartiere, torna così a essere un punto di riferimento per i residenti e le attività di fede.

Il quartiere Libertà di Bari ha ritrovato il proprio centro spirituale e sociale con la riapertura della chiesa Maria SS. del Rosario, nota tra la popolazione locale come la chiesa di San Francesco. Dopo tre anni di interruzione delle attività dovuto alla necessità di interventi strutturali, l’edificio è tornato a essere accessibile ai fedeli grazie a una donazione privata di 1,9 milioni di euro effettuata da un nucleo familiare di devoti. La prima celebrazione eucaristica dopo il lungo periodo di chiusura è stata presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano. Il valore sociale di un restauro finanziato dalla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il miracolo del quartiere Libertà: riapre la chiesa di San Francesco

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