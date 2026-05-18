Minorenne molestata a Polla | uomo finisce ai domiciliari

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo residente a Polla è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato una minorenne. La vicenda riguarda un episodio che ha portato le autorità a intervenire per procedere con le indagini. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche necessarie. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti o sull’identità delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi nelle indagini.

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Un uomo residente a Polla è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di presunte molestie nei confronti di una minorenne. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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