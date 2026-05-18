Minorenne molestata a Polla | uomo finisce ai domiciliari
Un uomo residente a Polla è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato una minorenne. La vicenda riguarda un episodio che ha portato le autorità a intervenire per procedere con le indagini. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche necessarie. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti o sull’identità delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi nelle indagini.
Un uomo residente a Polla è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di presunte molestie nei confronti di una minorenne. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Viene tradita e tappezza l’auto dell’ex con le chat dell’amante. Ma l’uomo finisce ai domiciliari per stalkingA Gravina di Puglia una donna ha tappezzato l'auto del partner con le chat del tradimento.
Schiamazzi notturni in piazza, seduto ai tavolini anche un uomo sottoposto ai domiciliari: arrestato per evasioneNello scorso fine settimana i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 33enne di origini straniere, ritenuto responsabile...