Minorenne molestata a Polla | uomo finisce ai domiciliari

Un uomo residente a Polla è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato una minorenne. La vicenda riguarda un episodio che ha portato le autorità a intervenire per procedere con le indagini. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche necessarie. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti o sull’identità delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi nelle indagini.

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