Viene tradita e tappezza l’auto dell’ex con le chat dell’amante Ma l’uomo finisce ai domiciliari per stalking

A Gravina di Puglia, una donna ha coperto l’auto del partner con le chat provenienti da conversazioni con un’altra donna, rendendo il gesto visibile pubblicamente. La vicenda è diventata virale sui social media. Successivamente, l’uomo coinvolto è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking. La situazione ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per verificare eventuali comportamenti persecutori o violenti.

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