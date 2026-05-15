Viene tradita e tappezza l’auto dell’ex con le chat dell’amante Ma l’uomo finisce ai domiciliari per stalking
A Gravina di Puglia, una donna ha coperto l’auto del partner con le chat provenienti da conversazioni con un’altra donna, rendendo il gesto visibile pubblicamente. La vicenda è diventata virale sui social media. Successivamente, l’uomo coinvolto è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking. La situazione ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per verificare eventuali comportamenti persecutori o violenti.
A Gravina di Puglia una donna ha tappezzato l'auto del partner con le chat del tradimento. Il gesto, diventato virale, ha svelato però un contesto di gravi abusi e l'uomo è ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopre i tradimenti del fidanzato e gli imbratta l'auto con le foto delle chat: la vendetta virale
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