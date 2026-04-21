Schiamazzi notturni in piazza seduto ai tavolini anche un uomo sottoposto ai domiciliari | arrestato per evasione

Nella notte tra venerdì e sabato, in piazza, sono stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume. Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato un uomo seduto ai tavolini, che risultava agli arresti domiciliari. Il 33enne è stato fermato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in stato di evasione. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato nuovamente trattenuto in attesa di ulteriori provvedimenti.

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 33enne di origini straniere, ritenuto responsabile del reato di evasione. La vicenda ha avuto inizio quando durante la notte tra sabato e domenica, diversi cittadini hanno chiamato il numero di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Prato, ucciso durante rissa ai giardini: arrestato 19enne, accusato di omicidio. Ai domiciliari anche un 22ennePRATO – Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un 38enne albanese, Vladimir Lleshi, ucciso a Prato nei giardini tra via Corridoni e via Baracca,... Leggi anche: Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani; Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani; Schiamazzi notturni in piazza Cavour, identificato un gruppo di giovani; Troppo rumore in piazza Vacciuoli a Savona, una residente denuncia: in arrivo l’ordinanza del Comune. Turbigo, petardi e schiamazzi in piazza: un denunciatoTurbigo (Milano), 19 dicembre 2025 – Hanno anticipato il Capodanno, esplodendo petardi e trasformando una piazza del paese in un luogo dedicato a schiamazzi e urla. Almeno fino a quando non è ... ilgiorno.it Alcol ai minori, caos in strada e schiamazzi notturni, chiusi sei locali della movida romana e sanzioni per 400mila euroAlcol ai minori, rivenduto a basso prezzo, e schiamazzi per tutta la notte. Nel mirino della Questura ancora una volta i locali a viale Ippocrate, zona di Roma cuore della movida, a due passi da ... leggo.it Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani. Leggi qua -> https://cityne.ws/ATceE facebook Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani x.com