Oggi a Roma si è tenuto un evento presso la Sala Conferenze Internazionali del Ministero degli Esteri, durante il quale è stata annunciata la nomina di un'organizzazione italiana come ambasciatrice dell’eccellenza nel settore. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di varie realtà del settore, con interventi che hanno sottolineato il ruolo dell'organizzazione nel promuovere i valori e le competenze italiane all’estero. La nomina mira a rafforzare la presenza e la reputazione del nostro Paese a livello internazionale.

Il riconoscimento valorizza salute degli atleti, lotta al doping e prevenzione come eccellenze del modello sportivo nazionale “È un grande onore per la Federazione Medico Sportiva Italiana -dichiara il Presidente Maurizio Casasco - ricevere il riconoscimento di Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport, conferito dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Questo riconoscimento valorizza una storia lunga e coerente: la FMSI è, infatti, l’unica Federazione medico-sportiva di riferimento del CONI sin dalla sua fondazione nel 1929 ed è oggi l’unica società scientifica di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ministero degli Esteri: FMSI ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo.

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