Presentato al Circolo degli Esteri il volume Villa Stolojan di Gaetano Cortese e consegnato il Premio Federico II all’Ambasciatrice Maria Assunta Accili
A Roma, al Circolo degli Esteri, si è tenuta la presentazione del libro “Villa Stolojan” scritto da Gaetano Cortese. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e interessato, che ha ascoltato attentamente l’autore mentre illustrava i contenuti dell’opera. Durante l’evento è stato anche consegnato il Premio Federico II all’Ambasciatrice Maria Assunta Accili, in riconoscimento del suo lavoro. La giornata si è conclusa con un momento di dialogo tra i presenti e i relatori.
ROMA – Un evento culturale molto partecipato e interessante la presentazione del volume “ Villa Stolojan – Residenza d’Italia a Bucarest” di Gaetano Cortese, giovedì pomeriggio al Circolo degli Esteri della Farnesina, splendida struttura sul Lungotevere dell’Acqua Acetosa fondata nel 1936 dal ministro Galeazzo Ciano. Ospiti e pubblico hanno ricolmato la bella sala conferenze del Circolo, impreziosita di opere di grandi artisti italiani, per ascoltare gli interventi degli insigni relatori convenuti per presentare la nuova opera dell’Ambasciatore Gaetano Cortese, dedicata ai 145 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Romania. Il volume... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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