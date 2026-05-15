Presentato al Circolo degli Esteri il volume Villa Stolojan di Gaetano Cortese e consegnato il Premio Federico II all’Ambasciatrice Maria Assunta Accili

A Roma, al Circolo degli Esteri, si è tenuta la presentazione del libro “Villa Stolojan” scritto da Gaetano Cortese. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e interessato, che ha ascoltato attentamente l’autore mentre illustrava i contenuti dell’opera. Durante l’evento è stato anche consegnato il Premio Federico II all’Ambasciatrice Maria Assunta Accili, in riconoscimento del suo lavoro. La giornata si è conclusa con un momento di dialogo tra i presenti e i relatori.

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