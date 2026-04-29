Supplenze docenti 150 preferenze domande dal 16 al 29 luglio Mini call veloce dal 14 al 18 agosto Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegno

Dal 16 al 29 luglio saranno aperte le domande per le supplenze dei docenti con 150 preferenze, seguite da una mini call tra il 14 e il 18 agosto. Le procedure riguardano sia i posti di ruolo comune che di sostegno. Recentemente, è stata inviata al Ministero dell'Istruzione e del Merito un'informativa contenente i criteri, le modalità e le tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 20262027.