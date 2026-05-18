Un uomo di 41 anni è stato arrestato a San Martino Valle Caudina con l’accusa di aver minacciato e aggredito i genitori per anni, chiedendo loro denaro. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver raccolto diverse denunce. Tra le vittime c’è anche un genitore con disabilità. Le autorità hanno eseguito l’arresto, che riguarda episodi di estorsione e maltrattamenti protratti nel tempo. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine da parte dei familiari coinvolti.

Un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a San Martino Valle Caudina, dove un uomo di 41 anni è stato fermato dopo aver aggredito e minacciato i genitori, uno dei quali con disabilità. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la madre, 66enne, ha chiesto aiuto dopo essere stata vittima di violenza e minacce da parte del figlio, che pretendeva denaro. L’intervento a San Martino Valle Caudina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di intervento da parte della vittima, che si è rifugiata presso l’abitazione dei vicini per sfuggire all’ennesima aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minaccia e aggredisce i genitori da anni pretendendo denaro a San Martino Valle Caudina, arrestato 41enne

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