San Martino Valle Caudina | arrestato pluripregiudicato deve scontare 6 anni di reclusione

Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, un uomo di 39 anni con precedenti penali è stato arrestato a San Martino Valle Caudina dalla Squadra Mobile locale. L’uomo deve scontare una condanna di sei anni di reclusione, emessa in via definitiva. La polizia ha eseguito l’arresto nel corso di un’operazione nel centro abitato. L’arrestato è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della condanna.

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Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 maggio, personale della locale Squadra Mobile ha catturato in San Martino Valle Caudina (AV) un pluripregiudicato, di anni 39. Lo stesso è stato tratto in arresto perché condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, di cui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Furti in scuole e centri sociali, denunciato il ladro seriale Sullo stesso argomento San Martino Valle Caudina: arrestato 39enne pluripregiudicatoNel tardo pomeriggio di ieri 16 maggio personale della locale Squadra Mobile ha catturato in San Martino Valle Caudina (AV)un pluripregiudicato V. Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Ronga di San Martino Valle CaudinaIl Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato Gaetano Ronga, 30 anni, di San Martino... La Polizia Locale ferma un mezzo pesante proveniente da Matera: sanzioni per 1.700 euro e obbligo di ripristino per il sistema alterato. #ValleCaudina #Irpinia #Sannio #Campania #Cronaca x.com Polizia di Stato: San Martino Valle Caudina, arrestato trentanovenne pluripregiudicato& Nel tardo pomeriggio di ieri 16 maggio personale della locale Squadra Mobile ha catturato in San Martino Valle Caudina& un pluripregiudicato V.A. di anni 39. Lo stesso è stato tratto in arresto perc ... tusinatinitaly.it Meteo San Martino Valle Caudina OggiA San Martino Valle Caudina oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, min 11°C, max 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia e schiarite al mattino e al pomeriggio, cielo poco ... ilmeteo.it