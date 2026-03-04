Il seminario e la crociata contro i miliardari | chi è James Talarico il 36enne che vuole portare il Texas a sinistra

Un giovane politico di 36 anni sta attirando l'attenzione nel panorama politico statunitense. Dopo la vittoria di un collega a New York, Talarico ha annunciato un seminario e lancia una campagna contro i miliardari, con l'obiettivo di spostare il Texas a sinistra. La sua figura si sta consolidando come una delle nuove voci emergenti nel partito.

Dopo la vittoria a sorpresa di Zohran Mamdani a New York c'è un nuovo astro nascente della sinistra statunitense, che risponde al nome di James Talarico. Il seminarista 36enne ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas, con un vantaggio di oltre 7 punti percentuali sulla deputata Jasmine Crockett. «Non stiamo cercando di vincere un'elezione, stiamo cercando di cambiare la nostra politica in modo fondamentale e sta funzionando», ha promesso il giovane Talarico ai suoi sostenitori. Un messaggio che, per quanto provenga da un candidato inusuale, sembra aver convinto gli elettori del Texas, dove i democratici non eleggono un proprio rappresentante al Senato da oltre trent'anni.