Joe Kent, ex membro dei Berretti Verdi, sta attirando l’attenzione per le sue dichiarazioni riguardo alla possibile guerra in Iran, attribuendola a Israele e alle sue lobby. Fino a poche ore fa, Kent ricopriva il ruolo di capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti. Le sue affermazioni hanno alimentato il dibattito pubblico e scatenato reazioni tra gli osservatori.

Fino a poche ore fa un uomo chiamato Joe Kent era a capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti (Nctc). Si tratta di un’Agenzia di intelligence “interna”, nata dopo la tragedia dell’11 settembre 2001 allo scopo di unificare le informazioni sul terrorismo provenienti dalle altre Agenzie come Fbi e Cia per individuare, studiare e prevenire i rischi emergenti. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Kent si è dimesso e la sua decisione non solo è stata percepita come “clamorosa”, poiché presa nel mezzo delle operazioni di Usa e Israele contro l’Iran, ma non solo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Tutto su Joe Kent, l’ex Berretto Verde che sta facendo tremare Donald Trump: “Guerra in Iran causata da Israele e dalle sue lobby”

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