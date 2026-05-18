Milano-Una Hotels 77-65 | l’Armani si impone anche in gara 2 Reggio però non molla mai

In una partita giocata a Milano, l’Armani ha conquistato la vittoria contro la Una Hotels con un punteggio di 77-65, portando così a due i successi consecutivi nella serie. La squadra ospite, però, ha continuato a lottare fino alla fine, senza mai arrendersi, anche se non è riuscita a invertire l’andamento del match. La sfida ha visto un equilibrio nel primo tempo, ma nel secondo l’Armani ha preso il comando, mantenendo il vantaggio fino al termine.

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Reggio Emilia, 18 maggio 2026 – Niente da fare per la Una Hotels, che pur combattendo e stavolta, a differenza di gara 1, mettendo più di un chiodo negli ingranaggi di Milano, si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani che si porta sul 2-0 e mette una pesante ipoteca sul passaggio del turno. Ora la serie si sposta al PalaBigi (si gioca giovedì sera alle 20.45) ma ci vorrà la migliore Pallacanestro Reggiana di stagione per provare ad allungare la sfida. Anche se il calore dei tifosi di via Guasco sarà sicuramente un'arma in più per Barford e compagni. In gara 2 l'Una Hotels si è affidata soprattutto a un'ottima difesa a zona, che ha sovente imbrigliato le manovre dell'Olimpia, purtroppo a non funzionare, se non a sprazzi, è stata la fase offensiva, anche per "colpa" della coriacea retroguardia avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano-Una Hotels 77-65: l’Armani si impone anche in gara 2. Reggio però non molla mai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video kendall Jenner leaving the Armani Hotel Milano in Milan, Italy Sullo stesso argomento Ucam Murcia – Una Hotels finisce 77-63: spagnoli troppo forti. Reggio lotta ma si arrendeMurcia (Spagna), 18 marzo 2026 – Finisce ai Quarti l’avventura della Pallacanestro Reggiana in Fiba Europe Cup. Gara tre playoff, Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona: 77-70BRINDISI - Il terzo appuntamento dei quarti di finale playoff tra Verona e Brindisi riapre la serie grazie alla vittoria casalinga dei biancoazzurri... L'OLIMPIA MILANO NON SBAGLIA AL FORUM: È 2-0 SU REGGIO Reggio lotta, dà filo da torcere a Milano, che guidata da Bolmaro, Shields e le triple finali di Brooks - quando la Unahotels era rientrata a -3 - allunga nella serie. FINALE: pianetabasket.co x.com Milano-Una Hotels 77-65: l’Armani si impone anche in gara 2. Reggio però non molla maiI biancorossi si tengono a galla grazie a un’ottima difesa a zona, ma in attacco faticano nonostante le triple di Woldetensae e Rossato ... ilrestodelcarlino.it Basket, gara 1 sorride a Milano: Una Hotels al tappeto 96-84MILANO – Iniziano i playoff ed è proprio la Pallacanestro Reggiana ad inaugurarli, all’Unipol Forum, casa dell’EA7 Emporio Armani. Probabilmente l’avversario peggiore da affrontare nei quarti di final ... reggionline.com