Ucam Murcia – Una Hotels finisce 77-63 | spagnoli troppo forti Reggio lotta ma si arrende

La Pallacanestro Reggiana si ferma ai quarti di finale della Fiba Europe Cup, con una sconfitta contro Ucam Murcia. La squadra spagnola vince con il punteggio di 77-63, mentre i giocatori italiani tentano di reagire ma non riescono a evitare l’eliminazione. La partita si gioca a Murcia il 18 marzo 2026.

Murcia (Spagna), 18 marzo 2026 – Finisce ai Quarti l’avventura della Pallacanestro Reggiana in Fiba Europe Cup. Termina con dignità perché i biancorossi lottano dall’inizio alla fine e trovano anche il modo di mettere sovente in difficoltà la quotata Ucam Murcia. Che dopo tre quarti di alti e bassi nell’ultimo piazza due potenti spallate contro la truppa di Priftis. Alla prima l’Una Hotels reagisce con grinta e trova anche il modo di portarsi in vantaggio. Ma nulla può contro la seconda, arrivata a metà periodo e fatta di controllo dei rimbalzi e “bombe” da 3 che chiudono il discorso. Nulla da imputare, in termini di mentalità e approccio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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