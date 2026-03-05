Il canile va in città | appuntamento in centro per le adozioni del cuore

Nel centro della città si svolge un evento dedicato alle adozioni di cani provenienti dal canile comunale. L’appuntamento coinvolge cittadini interessati a trovare una nuova famiglia per gli animali ospitati. La manifestazione mira a favorire l’adozione responsabile e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere degli animali. L’evento è previsto in una data da definire e vede la partecipazione delle associazioni locali.

L'iniziativa si terrà domenica mattina ai giardinetti Vittorio Emanuele II per favorire l'incontro tra cittadini e amici a quattro zampe in cerca di casa BRINDISI - La città si prepara ad accogliere nuovamente i suoi ospiti a quattro zampe del canile comunale. Domenica 8 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, ai giardinetti Vittorio Emanuele II sul lungomare Regina Margherita di Brindisi si terrà l'iniziativa "Il canile va in città", una campagna adozioni che porterà direttamente nel cuore di Brindisi alcuni dei cani ospiti della struttura comunale. L'evento, promosso dalla Brindisi Multiservizi Srl in collaborazione con il Comune di Brindisi e le due associazioni che operano all'interno del canile, rappresenta il secondo appuntamento dopo quello già organizzato nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Quando l’indicazione sbagliata della razza negli appelli ferma le adozioni: lo studio sui cani di canileUno studio americano mette in evidenza che spesso chi opera per il bene dei cani cercando loro adozione li descrive erroneamente appartenenti a... Leggi anche: "Il canile va in città": una mattina all'insegna dell'adozione responsabile Aggiornamenti e notizie su Il canile va in città appuntamento in.... Temi più discussi: Inaugurato il nuovo centro di Cybersicurezza di Roma; Capodanno Cinese 2026 a Tor Pignattara: parata, festa e dialogo interculturale; Una famiglia per Ares, gigante fragile di San Venerio. 'Il canile va in città', domenica in 27 cercano l' adozioneDomenica 16 novembre alle ore 10.30 presso il Parco Tevere Marconi (Lungotevere di Pietra Papa) torna 'Il canile va in città', l'appuntamento promosso dall'ufficio della Garante degli animali di Roma ... ansa.it Il canile va in città, un giorno di avvicinamento per conoscere i cani e trovare una casa per loroDomenica l'appuntamento ideato e promosso dall'ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale, in collaborazione con associazioni e volontari, per far conoscere alle romane e ai romani i cani ... rainews.it Pallina cerca casa Certo ha bisogno di fare un po' di esercizio fisico per snellirsi un po', ma come fa se è chiusa h24 dentro il suo box Pallina è una taglia media contenuta, ha 4/5 anni e una cagnolina molto affettuosa e va d’accordo con tutti. È in canile d - facebook.com facebook EDEN è uno stupendo #cane di quattro mesi arrivato in #canile dopo essere stato trovato vicino a una galleria. Ora è al sicuro, ha un carattere meraviglioso e cerca una casa dove vivere amato per sempre! Chiamate Canile Rifugio 281 - Cuneo 347/881006 x.com