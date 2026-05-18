Milan rinnovo in stallo per Pulisic | in estate una decisione Loftus-Cheek sul mercato

Da pianetamilan.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club sta affrontando difficoltà nel rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave, con particolare attenzione a Pulisic, il cui rinnovo è in stallo. La decisione definitiva sul suo futuro dovrebbe arrivare durante la prossima estate. Nel frattempo, anche Loftus-Cheek si trova sul mercato, e la società sta valutando le opzioni per la stagione successiva. La situazione contrattuale di entrambi i calciatori resta ancora da chiarire, con le trattative che proseguono senza conclusioni definitive.

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Manca una sola partita alla fine della stagione: per il Milan arriva la sfida cruciale contro il Cagliari. Servono tre punti per conquistare la Champions League. Chi potrebbe partire dalla panchina sono Pulisic e Loftus-Cheek, entrambi entrati nel secondo tempo contro il Grifone ed entrambi in un momento non bellissimo delle proprie stagioni. Il numero 11 del Diavolo non ha segnato nel 2026 ed è fermo a quota 8 gol in Serie A, Loftus-Cheek, dopo l'infortunio contro il Parma, non ha trovato più continuità e ha giocato poco. Arrivano importanti novità sul possibile futuro dei due giocatori rossoneri. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Ruben Loftus-Cheek, scadrà nel 2027 e non ci sarebbe alcun segnale positivo verso un rinnovo con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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