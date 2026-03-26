Loftus-Cheek viaggia verso il rientro in Napoli-Milan Allegri lo apprezza e il rinnovo …

Il centrocampista del Milan si sta allenando con il gruppo dopo aver recuperato da un infortunio. La società e l’allenatore lo seguono con attenzione mentre si avvicina al rientro in campo. La trattativa per il rinnovo del contratto tra il giocatore e il club è in corso. Nessun dettaglio sui tempi di ritorno ufficiale o sugli accordi definitivi.

Raggio di sole verso il futuro della stagione di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è fuori dopo il brutto scontro con Corvi in Milan-Parma del 22 febbraio. Frattura del processo alveolare della mascella che ha richiesta un'operazione chirurgica. Il primo comunicato parlava di 8 settimane per il rientro, ma ieri il centrocampista ex Chelsea si è allenato con i giocatori rimasti a Milanello. Loftus-Cheek potrebbe quindi tornare tra i convocati per Napoli-Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta>>> Come scrive 'Tuttosport' Loftus-Cheek potrebbe giocare con un dispositivo di protezione per la parte bassa del volto, a protezione della mandibola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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