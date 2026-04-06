Milan Loftus-Cheek sul momento di Pulisic | Sono sicuro che tornerà a segnare ma anche così ci dà tanto

Nel Milan, l’attenzione si concentra su Christian Pulisic, che da diverse partite non è riuscito a trovare la rete. Raggiunto da alcune domande, il centrocampista del club ha affermato di essere sicuro che l’attaccante statunitense tornerà a segnare, aggiungendo comunque che il suo contributo in campo è comunque molto importante per la squadra. La discussione si è concentrata anche sulle prestazioni di Pulisic nel recente periodo.

Ruben Loftus-Cheek prende le difese di Christian Pulisic. In un’intervista rilasciata a ‘Sportmediaset’, il centrocampista del Milan ha parlato del momento complicato vissuto dall’attaccante americano, ancora a quota zero gol nel 2026 dopo un avvio di stagione brillante. I due si conoscono bene: prima di ritrovarsi in rossonero nell’estate 2023, erano stati compagni di squadra al Chelsea per tre stagioni. A Milano sono arrivati entrambi per circa 20 milioni di euro, incidendo subito con 10 reti per Loftus-Cheek e 14 per Pulisic nella loro prima annata italiana. Quest’anno, però, il rendimento realizzativo di 'Capitan America' si è fermato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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