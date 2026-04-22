Fabrizio Biasin, giornalista sportivo noto per la sua fede nerazzurra, ha commentato la situazione del Milan, affermando che il club sta attraversando una crisi gestionale. Ha anche precisato che, secondo lui, l’allenatore Massimiliano Allegri non rappresenta il problema principale dei rossoneri. Le sue dichiarazioni sono state rese note in un momento di particolare attenzione sulla situazione interna della squadra.

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo e noto tifoso nerazzurro, nel suo consueto editoriale publicato su tuttomercatoweb.com, ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. Biasin ha voluto analizzare quale sia il 'problema del Milan', togliendo Allegri dalla lista dei 'colpevoli'. Il giornalista ha parlato di una 'crisi gestionale' dovuta dai gestori che, secondo lui, non riescono ad affrontare la situazione, risolvendola nel migliore dei modi. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: "Il problema del Milan non è Allegri. Oddio, per qualcuno è il male assoluto e, certo, a livello di "calcio" non ha mostrato chissà quale evoluzione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin sicuro: “Il Milan vive una crisi gestionale. Allegri non è il problema dei rossoneri”

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