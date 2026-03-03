Nel podcast della Tripletta, Luca Bianchin e Marco Guidi analizzano l'evoluzione di Leao, che ha mostrato una maggiore confidenza come leader e ha segnato di più nelle ultime partite. Si discute anche del suo miglioramento sotto la guida di Allegri. La discussione si concentra sui cambiamenti nella sua presenza in campo e sulle sue prestazioni recenti.

Nell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta, Luca Bianchin e Marco Guidi commentano l'evoluzione di Leao sotto la guida di Allegri. Guarda l'episodio completo su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, il nuovo Leao parla come un leader e segna di più. Ma è anche migliorato?

