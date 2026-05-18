Negli ultimi giorni si sono diffuse voci riguardo al futuro di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. La figura di Furlani è al centro di contestazioni da parte dei tifosi rossoneri, che manifestano il loro disappunto da diverse settimane. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre non sono state ancora annunciate decisioni ufficiali da parte della società. La vicenda rimane in evoluzione e suscita interesse tra gli appassionati.

Da settimane, nel mirino dei tifosi del Milan c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani. L'ex portfolio manager di Elliott, nel CdA del club dal 2018 e AD dal 2022, è al centro della contestazione per via di una visione giudicata troppo affaristica e finanziaria, a discapito dei risultati sportivi. La petizione online: lanciata su Change.org, ha già superato le 52mila firme. La protesta allo stadio: cori e striscioni di contestazione prima, durante e dopo l'ultimo match Milan-Atalanta a 'San Siro'. Ieri, in occasione di Genoa-Milan, si è presentato in Italia il patron rossonero Gerry Cardinale, con l'obiettivo prioritario di riportare calma e serenità dopo una settimana turbolenta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quale futuro per Furlani? È spuntata un’indiscrezione importante nelle ultime ore

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