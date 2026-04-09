Il Milan ha avviato contatti diretti con l’agente di Lewandowski nelle ultime ore, manifestando un interesse concreto per l’attaccante nel prossimo calciomercato. La trattativa è in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi, ma il club rossonero ha fatto sapere di aver avviato le prime discussioni ufficiali. La situazione resta in evoluzione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Il Milan ha deciso: nel prossimo calciomercato estivo si punta a sistemare il reparto offensivo a cui manca un 9 di caratura mondiale da troppo tempo. Come dimostrano i numeri dell'ultimo periodo, l'attacco rossonero è in netta difficoltà soprattutto nei suoi giocatori chiave quali Leao e Pulisic (quest'ultimo ancora a secco di gol nel 2026). L'anno prossimo la musica deve cambiare e serve un innesto di livello. Il nome perfetto per ricoprire il ruolo di punta è quello di Robert Lewandowski. La punta ha il contratto in scadenza col Barcellona e qualora decidesse di intraprendere una nuova avventura, la Serie A sarebbe una delle mete prese in considerazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan fa sul serio per Lewandowski: contatto diretto con l’agente Zahavi nelle ultime ore

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