Dopo la partita tra Milan Primavera e Sassuolo, l’allenatore dei giovani rossoneri ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la buona prova dei ragazzi. Ha aggiunto di sentirsi soddisfatto del risultato ottenuto. La gara si è conclusa con un risultato positivo per la formazione milanese, che ha mostrato un buon atteggiamento in campo. Renna ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei giovani calciatori.

Nel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato Primavera 1, finito in parità (1-1), l'allenatore della formazione rossonera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Milan TV per parlare della partita fatta dai suoi ragazzi. In particolare, Renna si è soffermato sul gol di Domnitei. Ecco, di seguito, le sue parole: "I ragazzi sono stati bravi. Hanno giocato contro una squadra che non merita di vivere i bassi fondi della classifica, considerando il bel gioco che ha sempre espresso. Faccio i complimenti a mister Bigica e a tutti i ragazzi del Sassuolo. Noi siamo venuti qui, come sempre, per cercare di fare una bella prestazione, con i nostri principi, e ce l'abbiamo fatta anche oggi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravi. Domnitei? Soddisfazione!”

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