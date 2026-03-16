Milan Primavera Renna | I ragazzi sono stati bravissimi nonostante le assenze

Al termine della partita tra Milan Primavera e Bologna, l’allenatore dei rossoneri Giovanni Renna ha commentato il rendimento dei suoi giocatori, sottolineando come siano stati molto bravi nonostante le assenze. Renna ha espresso apprezzamento per l’impegno della squadra, evidenziando la qualità mostrata sul campo durante l’incontro. Le sue parole si sono concentrate sulla prestazione complessiva dei giovani calciatori del Milan.

Nel pomeriggio di oggi 'Stadio Silvio Piola' di Novara, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Bologna, valido per la 30^ giornata di Primavera 1. I giovani ragazzi di Giovanni renna non sono andati oltre il pareggio: in rete, per i rossoneri, Domnitei dopo soli 30 secondi. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Le sue parole: Tantissime assenze oggi, la squadra ha fatto comunque una prova d’orgoglio: “Sì, una grande prova dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi. Mancavano 7-8 ragazzi che avevano avuto la possibilità di partire titolari più volte in questa stagione. Ma chi li ha sostituiti, devo dire la verità, l’ha fatto in modo egregio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravissimi nonostante le assenze” Articoli correlati Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEOL'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro il Bologna. Leggi anche: Milan Primavera, nonostante il pari nel derby arrivano buone indicazioni dal gruppo di mister Renna Aggiornamenti e notizie su Milan Primavera Temi più discussi: Cesena-AC Milan 3-2, Primavera 1 2025/2026: il report; Cesena-Milan Primavera, terza sconfitta consecutiva per i rossoneri; Primavera 1. Milan e Bologna si dividono la posta in palio: finisce 1-1; LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (1-0): rossoneri in vantaggio dopo 30 secondi!. Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-BolognaOggi pomeriggio alle 13 torna in campo il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Queste le formazioni ufficiali della sfida contro il Bologna. MILAN PRIMAVERA (3-5-2): Bouyer; Cisse, ... milannews.it Primavera, Milan-Bologna (0-0): a breve il fischio d'inizioLa Primavera di Giovanni Renna oggi torna in campo, e lo fa contro il Bologna allo stadio Silvio Piola di Novara. Importante tornare in carreggiata dopo la sconfitta contro il Cesena ... milannews.it Primavera, Milan-Bologna 1-1 Il Bologna ottiene un punto con il pareggio per 1-1 contro il Milan in trasferta, nel match valevole per il 30° turno del campionato Primavera 1. La gara si sblocca dopo un minuto con la rete dei rossoneri, siglata da Domnitei. Lai e - facebook.com facebook Il Milan Primavera torna a macinare punti: pareggio col Bologna dopo 3 sconfitte consecutive x.com