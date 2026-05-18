A Milano si avvicinano momenti chiave per il club, con una decisione imminente sulla posizione di un attaccante e interrogativi sul rinnovo di un tecnico. Si attendono risposte ufficiali dal club riguardo al futuro del giocatore coinvolto, mentre si fanno più chiare le condizioni per la permanenza dell’allenatore sulla panchina. Intanto, si intensificano le discussioni sui possibili sviluppi sia in campo che fuori.

Il futuro di Massimiliano Allegri, le voci anche sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic, decisione presa su Rafael Leão, il messaggio di Rabiot. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Massimiliano Allegri è legato alla qualificazione in Champions League, ma non solo: occhio alle richieste dell'allenatore del Milan. Si è parlato molto di Ibrahimovic che potrebbe avere sempre più potere in futuro, ma occhio alla rivelazione del giornalista. Il destino di Leão sembra oramai segnato dopo una stagione difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ore decisive: dal verdetto su Leão alla verità su Allegri e Ibrahimovi?

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MILAN, LA VERITÀ SU LEAO-PULISIC E I POSSIBILI SOSTITUTI IN CASO DI ADDIO

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