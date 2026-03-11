Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan ora senior advisor, ha rilasciato un’intervista a CBS Sports in cui ha ricordato come, prima di arrivare al club, fosse paragonato a Van Basten. Ha anche parlato di Allegri, commentando alcuni aspetti della sua esperienza in rossonero e delle differenze con altri allenatori. Ibrahimovic ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sui rapporti con i tecnici.

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del Milan, lo ha fatto in un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. Lo svedese, oggi senior advisor del club, ha fatto sentire la propria voce su diversi temi: dai giovani ad Allegri, fino al paragone con Van Basten. Di seguito, le sue dichiarazioni Sul paragone con Van Basten: "Prima di arrivare al Milan mi paragonavano a Van Basten, quindi la pressione era già troppo alta. Non ero pronto per gestirla, Van Basten è una leggenda, un’icona. Qua c’era il trio degli olandesi: Van Basten, Gullit e Rijkaard. Mi paragonavano a lui, e quindi lui era il mio idolo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic a CBS Sports: “Prima di arrivare al Milan mi paragonavano a Van Basten. Su Allegri…”

Articoli correlati

Top News Milan: Modric come Van Basten. Mandzukic torna a Milanello. Dal mercato possono arrivare due bomberAmpio spazio è stato dedicato al Milan suoi quotidiani nella mattina di oggi, mercoledì 11 marzo 2026.

Sentite che dice Iacchetti: “Pio Esposito mi piace tantissimo: mi ricorda van Basten”Enzo Iacchetti, noto conduttore televisivo (recentemente tornato, con Ezio Greggio, al comando di 'Striscia la Notizia' su Canale 5) e grande tifoso...

Approfondimenti e contenuti su Ibrahimovic a CBS Sports Prima di...

Temi più discussi: Del Piero mi lasciò a bocca aperta. Lui dopo Maradona. Gli dissi che lo amavo, ma…: Ibra amarcord; TRIBUNA.COM * SERIE A: IBRAHIMOVIC NON DIMENTICA LA JUVE, SIPARIETTO CON ALEX DEL PIERO: ERA IL MIO IDOLO, ARRIVAI IN ITALIA E LO TROVAI IN SPOGLIATOIO; Ibrahimovic: Mi ritrovai Del Piero nello spogliatoio, gli dissi subito: ora dobbiamo lottare; Ibrahimovic a CBS Sports: Del Piero è una leggenda, la sua storia parla per lui.

Ibrahimovic a CBS: Dobbiamo dare ai tifosi un Milan vincente. Allegri? Lavorare con lui è facile, capisce cosa significa essere quiNella settimana che si è chiusa con la splendida vittoria del Milan nel derby, i colleghi di CBS Golazo hanno intervistato il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che si ... milannews.it

Ibrahimovic: Lavorare con Allegri è facile, è un vincente. Milan non per tuttiZlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e di fatto quindi consulente anche per il Milan, ha parlato a CBS Sports Golazo, noto programma calcistico. m.tuttomercatoweb.com

Rispettato il cronoprogramma preventivato prima dell’inizio della seconda fase di messa in sicurezza dell’infrastruttura - facebook.com facebook

I 20 confronti in Europa tra squadre italiane prima di #Bologna- #Roma x.com