La Commissione europea ha deciso di rimandare la presentazione di nuove misure per affrontare la crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente. Durante una riunione, ha invitato gli Stati membri a coordinare le loro azioni, evitando interventi isolati. La situazione rimane sotto osservazione mentre si discute su possibili strategie di risposta.

La Commissione europea prende ancora tempo sulle misure concrete che verranno proposte per far fronte alla crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, invitando però gli Stati ad agire in modo coordinato. Nel corso del briefing di mezzogiorno del 7 aprile, presso Palazzo Berlaymont a Bruxelles, i portavoce dell’esecutivo UE non hanno ancora indicato una data precisa per la presentazione della “cassetta degli attrezzi” annunciata nelle scorse settimane dal commissario all’Energia, Dan Jørgensen. “Il lavoro sul toolbox è in preparazione. Non ho una data da comunicarvi”, ha dichiarato la portavoce per l’Energia, Anna-Kaisa Itkonen, senza aggiungere ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, Bruxelles prende ancora tempo sulle nuove misure ma avverte: no ad azioni scoordinate

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