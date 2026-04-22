Nel bilancio della stagione 2025-26, la squadra di Milano ha registrato un risultato positivo grazie all’assenza dalle competizioni europee, mentre la Juventus si trova in perdita, anche se con costi ridotti e valore degli asset fisici in crescita. La differenza tra le due società mette in evidenza le scelte e le strategie adottate, con i rossoneri che mostrano un risultato economico più favorevole rispetto ai bianconeri.

L a lettura dei bilanci di Milan e Juventus è un procedere tra luci e ombre, virtuosismi e squilibri. E fotografa, soprattutto, la distanza che le due gestioni hanno segnato dal Covid in poi. Rossoneri in crisi, bianconeri dominanti: per quanto tempo lo abbiamo raccontato? Poi gli uni hanno fatto bene i compiti a casa, gli altri sono stati indisciplinati. Il risultato sta, banalmente, nell’ultima riga del conto economico. In casa Milan, tra Berlusconi, Li Yonghong ed Elliott erano stati collezionati quindici bilanci consecutivi in perdita. L’ultimo risultato positivo risaliva al 2006. Poi si sono materializzati tre esercizi di fila in attivo: +6 milioni nel 2022-23, +4 nel 2023-24, +3 nel 2024-25.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan sostenibile, la Juve ancora no: la sfida dei bilanci

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