Il calendario delle squadre di Milano si prepara a definire le sorti della stagione con cinque partite decisive. Dopo la vittoria nel derby, il Milan si appresta a affrontare una serie di incontri che potrebbero influenzare la classifica, mentre l'Inter si prepara a sfide altrettanto cruciali. Entrambe le squadre si trovano in un momento chiave, con opportunità e insidie da affrontare nelle prossime settimane.

'Tuttosport' presenta un confronto tra i calendari di Milan e Inter da qui al termine della stagione. Rossoneri e nerazzurri sono separati da 7 punti di distanza a dieci partite dal traguardo. Il vantaggio della squadra di Chivu rimane cospicuo, ma la vittoria del Diavolo nel derby ha tenuto aperta la lotta scudetto. In ballo ci sono ancora 30 punti. Tanti, anzi tantissimi, soprattutto considerando che entrambe le squadre hanno ancora sul proprio percorso diversi big match. Molto si deciderà già domenica prossima: il Milan andrà all'Olimpico per sfidare la Lazio, mentre l'Inter ospiterà l'Atalanta. Se i nerazzurri, alle 15:00, non dovessero battere la 'Dea', la squadra di Allegri avrebbe un'occasione invitante per riaprire definitivamente il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il calendario di Milan e Inter: le prossime 5 decisive. Chi ha più insidie?

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, la vita si complica: il calendario delle prossime 4 partite è pieno di insidie

Milan Inter, un derby che riapre i discorsi scudetto? Il calendario dei rossoneri passa dalle prossime 4 partiteDavid Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da...

Tutti gli aggiornamenti su Il calendario di Milan e Inter le...

Temi più discussi: Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT; Il calendario di Inter e Milan: la lotta scudetto è ancora aperta?; L’Inter rimane la favorita, ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e Milan; Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto.

Calendario scudetto, il Milan può davvero vincere? Gli snodi decisivi, le trappole, gli spettri dell'ultima giornataI rossoneri hanno ridotto lo svantaggio con l'Inter a 7 punti dopo la vittoria nel derby e non abbandonano il sogno tricolore: gli scenari ... corriere.it

Napoli, ora pazza idea scudetto: il calendario sorride agli azzurri e al MilanSognare non costa nulla. E allora il passaggio a vuoto dell’Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. ilmattino.it

Si prospetta un calciomercato di fuoco per il Milan: scopri chi potrebbe arrivare nel primo commento! - facebook.com facebook

Milan-Inter, The Athletic analizza il derby: “Un altro sport rispetto alla Premier League” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com