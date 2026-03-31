Il giornalista sportivo ha commentato la possibilità di vedere Dusan Vlahovic nel Milan, affermando che si tratta di un'operazione considerata fuori portata. Ha spiegato i motivi per cui questa trattativa appare difficile da realizzare, senza fornire dettagli sulle cifre o sui processi di negoziazione. La questione è stata affrontata in un contesto di analisi sulle strategie di mercato del club.

Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha voluto parlare e commentare delle voci che accostano nuovamente il nome di Dusan Vlahovic al Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole. "La domanda oggi verte sulla questione Vlahovic, Vlahovic l'anno prossimo sarà protagonista al Milan? Io ho cercato di capire la verità e la verità è che a fronte di voce che parlano di un Milan che ci sta provando, lavorando, ci sono queste voci. Le voci che dicono che ha già firmato mi sembra corse di chi si è spinto un po' troppo oltre. LEGGI ANCHE: Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Vlahovic al Milan? Operazione fuori portata, ecco perchè”

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