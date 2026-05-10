Giorgia Rossi, giornalista sportiva di DAZN, ha commentato le possibili favorite per la qualificazione alla Champions League. Secondo lei, le squadre di Milano e Torino sono in prima fila per la conquista del titolo, grazie alle loro prestazioni recenti e alle rose disponibili. La giornalista ha analizzato i motivi che rendono queste formazioni le principali candidate, senza approfondire altri aspetti legati alla competizione o alle singole società.

Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto noto di 'DAZN', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha esordito parlando dello Scudetto appena vinto dall'Inter, che, ieri pomeriggio, a Roma contro la Lazio, ha vinto per 3-0 toccando quota 85 punti in classifica e 85 gol segnati in un campionato di Serie A dominato per larga parte. "Scudetto meritato? Per me sì - ha detto Giorgia Rossi - È stata la squadra capace di restare costante in un campionato in cui le concorrenti non sono state all'altezza. Grande merito a Cristian Chivu per il lavoro mentale e tattico".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giorgia Rossi: “Volata per la Champions League? Favorite Milan e Juventus, ecco perché”

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