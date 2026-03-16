Durante la partita tra Lazio e Milan, l’arbitro ha annullato il gol di Zachary Athekame, esterno destro svizzero dei rossoneri. La moviola ha analizzato le decisioni, evidenziando i dettagli che hanno portato alla mancata validità della rete. La decisione si basa su alcune fasi dell’azione, che sono state contestate e poi esaminate dagli ufficiali di gara.

Lazio-Milan è stata diretta bene dall'arbitro Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA): 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola lo ha premiato con una sufficienza, voto 6, in pagella. Motivazione? Nonostante qualche fischio ogni tanto "un po' in ritardo", il fischietto campano ha saputo tenere "in pugno" la gara. Guida, poi, ha visto bene secondo la 'rosea' anche nei pochi episodi da moviola di Lazio-Milan. Per esempio, al 26', quando Gustav Isaksen, nell'azione che lo ha portato al gol-vittoria, si è liberato - senza fallo - di Pervis Estupiñán. Lo stesso Estupiñán, poi, al 55' ha rimediato un giusto cartellino giallo per l'intervento sullo stesso Isaksen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La moviola di Lazio-Milan: ecco perché l’arbitro Guida ha annullato il gol di Athekame

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