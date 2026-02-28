Allegri conferma | Gimenez sta per tornare Ecco quanto è mancato al Milan e cosa può dare

L'allenatore ha annunciato che Santiago Gimenez sta per rientrare in squadra dopo un periodo di assenza. La sua mancanza si è fatta sentire molto per il Milan, che ha atteso il suo ritorno con ansia. La prossima fase della stagione potrebbe beneficiare del suo contributo, considerando le sue capacità e il ruolo che ricopre. Gimenez sta per tornare a disposizione del tecnico.

Milan, Santiago Gimenez sta per tornare in campo. Il giocatore si è operato a dicembre per risolvere un problema alla caviglia e marzo sembrerebbe essere il mese giusto per rivederlo finalmente in campo con la maglia rossonera. La conferma è arrivata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Gimenez ha finito tutta la pre riatletizzazione. E' in una buona condizione. Può darsi che questa settimana inizi ad allenarsi con la squadra". Per il Milan potrà essere un ritorno molto importante e questo nonostante il messicano abbia segnato un solo gol in Coppa Italia in stagione. Spesso però i numeri dicono molto, ma non tutto.