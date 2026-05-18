Mentre il Milan ottiene una vittoria sul campo a Genova, il focus si sposta su Ibrahimovic, che si trova coinvolto in un caso che ha diviso l’ambiente sportivo. La questione riguarda il suo ruolo all’interno della società, con alcune voci che lo indicano come un Senior Advisor e altre come una figura più orientata all’immagine. La situazione sta creando discussione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il giocatore continua a partecipare agli impegni ufficiali e alle attività di squadra.

Nel mondo attuale, la figura del 'Senior Advisor' resta spesso molto enigmatica, difficile da definire realmente e molto complicata da capire quando si parla di un personaggio come Zlatan Ibrahimovic. In Casa Milan, la domanda su quale sia l'utilità del suo ruolo resta ben aperta ancora: non è un classico dirigente, ma è comunque una presenza forte a stretto contatto con Gerry Cardinale, patron rossonero. Una posizione che, col passare del tempo, ha aumentato diverse critiche ed interrogativi. Il tema che ha alzato una vera e propria discussione non è la libertà personale dell'ex calciatore, che può comunque dedicarsi anche ad altre attività, ma la percezione tra imagine e la funzione all'interno dell'ambiente rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e il caso Ibrahimovic: Senior Advisor o figura d’immagine? Il caso divide

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