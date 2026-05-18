Milan Cardinale a Marassi | il proprietario preme per la classifica
Oggi il proprietario della squadra si è recato allo stadio di Marassi, suscitando curiosità tra i presenti. La visita avviene in un momento in cui si discute molto della posizione in classifica e delle scelte tecniche. Si parla anche dell’assenza di un giocatore chiave, che potrebbe influenzare le prossime decisioni dell’allenatore. La presenza del proprietario in questa giornata segna un passo importante in vista delle prossime partite e delle strategie da adottare.
? Punti chiave Perché Cardinale ha scelto proprio oggi di presentarsi allo stadio?. Come influirà l'assenza di Leao sulla strategia del tecnico?. Chi potrà sostituire i tre titolari squalificati in campo?. Quali sono le conseguenze in classifica se il Milan non vince?.? In Breve Milan a 67 punti, pari alla quinta in classifica Roma.. Assenze pesanti per Leao, Saelemaekers ed Estupinan nel match a Marassi.. Due partite rimanenti per decidere le sorti della stagione rossonera.. Cardinale monitora la squadra allo Stadio Ferraris prima del fischio d'inizio.. Gerry Cardinale arriva a Marassi un’ora prima del fischio d’inizio per il match Genoa-Milan, portando la tensione della proprietà direttamente negli spogliatoi di Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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