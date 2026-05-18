Milan Cardinale a Marassi | il proprietario preme per la classifica

Oggi il proprietario della squadra si è recato allo stadio di Marassi, suscitando curiosità tra i presenti. La visita avviene in un momento in cui si discute molto della posizione in classifica e delle scelte tecniche. Si parla anche dell’assenza di un giocatore chiave, che potrebbe influenzare le prossime decisioni dell’allenatore. La presenza del proprietario in questa giornata segna un passo importante in vista delle prossime partite e delle strategie da adottare.

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