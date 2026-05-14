Il derby tra le squadre di Roma si disputerà domenica alle ore 12, con l’orario che coincide con le altre partite della giornata di campionato dedicate alla corsa alla qualificazione in Champions League. La scelta è stata comunicata dopo un periodo di discussioni e contestazioni riguardo alla programmazione degli incontri. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, senza variazioni rispetto agli orari annunciati. La decisione ha suscitato reazioni tra tifoserie e addetti ai lavori.

Il derby di Roma si gioca domenica alle 12. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche e accuse. Il Tar del Lazio aveva rinviato il caso all'avvocatura di Stato. L'obiettivo era invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull'orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. La Lega Serie A ha sostenuto nel corso dell'audizione che lo spostamento d'ufficio del derby capitolino nella serata di lunedì comporta ragioni di ordine pubblico; anche perché, non solo si dovranno spostare altre 4 gare che devono aver luogo in contemporanea, ma anche lunedì ci dovrebbe essere anche uno sciopero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: stesso orario per le altre partite della corsa Champions

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