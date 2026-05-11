È stata comunicata la data e l’orario ufficiale della partita tra Juventus e Fiorentina, che si disputerà in contemporanea con altre quattro gare di Serie A. La sfida è prevista in una determinata giornata con orario fissato, coinvolgendo anche altre squadre nello stesso momento. La decisione riguarda la pianificazione del calendario e la programmazione degli incontri nel campionato italiano.

Juve Fiorentina, UFFICIALI data e orario: si giocherà in contemporanea ad altre 4 partite di Serie A. I dettagli e i motivi della decisione. Il match tra Juve e Fiorentina della 37ª giornata di Serie A si disputerà domenica prossima alle 12.30. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto durante la trasmissione La politica nel pallone su Gr Parlamento-Radio Rai. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La scelta dell’orario nasce dall’esigenza di conciliare diversi fattori, in particolare le questioni legate all’ordine pubblico del derby tra Roma e Lazio e la contemporanea presenza nella Capitale della finale degli Internazionali d’Italia di tennis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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