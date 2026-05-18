Milan Allegri predica calma | Non abbiamo ancora fatto niente Dobbiamo vincere l’ultima

Dopo la partita tra Genoa e Milan terminata 1-2, l’allenatore dei rossoneri ha detto che la squadra non ha ancora raggiunto l’obiettivo e che deve ancora vincere l’ultima partita. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di concentrarsi solo sulla prossima sfida. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti necessari. Il match ha visto il Milan ottenere una vittoria importante, ma l’allenatore ha ricordato che il lavoro non è terminato.

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha terminato la settimana di caos totale vissuta prima del match contro il Genoa con una corsa rabbiosa negli spogliatoi del 'Ferraris'. Un 2-1 firmato dai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame con cui il Milan ha superato il Genoa, rimettendosi in carreggiata dopo cinque sconfitte nelle ultime sette partite e toccando quota 70 punti in classifica. La qualificazione in Champions League per la stagione 2026-2027 dipenderà ora esclusivamente dai rossoneri: battendo il Cagliari domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', staccheranno il pass continentale. In caso contrario bisognerà sperare nei passi falsi di Roma, Como e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri predica calma: “Non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo vincere l’ultima” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Derby, Allegri predica calma: “Manca una vittoria in meno all’obiettivo”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie... Ulivieri predica calma: «Cambio radicale del sistema? No, abbiamo tre allenatori al Mondiale»Cambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona: gli ultimi aggiornamenti Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la... Il #Milan conquista una vittoria pesantissima a Marassi Dopo il successo contro il #Genoa, Massimiliano #Allegri ha analizzato la prestazione della squadra, mantenendo il focus sull’obiettivo #Champions Il tecnico rossonero predica calma e con x.com Milan, Allegri: siparietto con un giornalista di Genova, cosa ha urlato Cardinale alla squadraMassimiliano Allegri, al termine della gara vinta dal Milan per 2-1 contro il Genoa, è corso negli spogliatoi esultante, le parole in conferenza stampa e il ringraziamento alla società per la vicinanz ... sport.virgilio.it Allegri predica calma: Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme. Le parole del tecnico del MilanAllegri predica calma: Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme. Le parole del tecnico ... juventusnews24.com