Milan Allegri predica calma | Non abbiamo ancora fatto niente Dobbiamo vincere l’ultima
Dopo la partita tra Genoa e Milan terminata 1-2, l’allenatore dei rossoneri ha detto che la squadra non ha ancora raggiunto l’obiettivo e che deve ancora vincere l’ultima partita. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di concentrarsi solo sulla prossima sfida. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti necessari. Il match ha visto il Milan ottenere una vittoria importante, ma l’allenatore ha ricordato che il lavoro non è terminato.
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha terminato la settimana di caos totale vissuta prima del match contro il Genoa con una corsa rabbiosa negli spogliatoi del 'Ferraris'. Un 2-1 firmato dai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame con cui il Milan ha superato il Genoa, rimettendosi in carreggiata dopo cinque sconfitte nelle ultime sette partite e toccando quota 70 punti in classifica. La qualificazione in Champions League per la stagione 2026-2027 dipenderà ora esclusivamente dai rossoneri: battendo il Cagliari domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', staccheranno il pass continentale. In caso contrario bisognerà sperare nei passi falsi di Roma, Como e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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