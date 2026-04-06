Ulivieri predica calma | Cambio radicale del sistema? No abbiamo tre allenatori al Mondiale

Un dirigente ha espresso tranquillità riguardo alle modifiche nel sistema di gioco, ribadendo che non ci sarà un cambiamento radicale. Ha anche ricordato che al mondiale sono presenti tre allenatori, senza entrare nel dettaglio delle loro identità o delle strategie adottate. La sua posizione mira a rassicurare sulla stabilità e continuità della squadra, evitando allarmismi o interpretazioni troppo speculative.

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