Dopo il derby, l’allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che manca ancora una vittoria per raggiungere l’obiettivo prefissato. Ha parlato ai media al termine della partita, mantenendo un tono calmo e concentrato sulla fase attuale della stagione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o altre questioni legate alla partita.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla pressione del Milan nel primo tempo: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, con un ritmo alto nel primo tempo. Infatti poi siamo calati un po', loro sono forti. Abbiamo avuto occasioni a campo aperto che non abbiamo sfruttato. Loro poi sulle palle inattive sono pericolosi". Se ha un valore diverso questa vittoria: "Le stagioni si preparano i primi sei mesi. A marzo ci sono le partite che decidono la stagione e vanno vinte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby, Allegri predica calma: “Manca una vittoria in meno all’obiettivo”

Rabiot predica calma: “L’obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Posso ancora …”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Milan Inter, Chivu predica calma: «Meglio non guardare la classifica. Il derby dà motivazioni extra e dovremo…»di Redazione Inter News 24Milan Inter, intervistato da CBS Sport, Cristian Chivu ha parlato così a quasi un’ora dal tanto atteso derby di campionato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Derby Allegri predica calma Manca una....

Temi più discussi: Ambrosini predica calma su Camarda: Alla sua età Pio Esposito era ancora in Primavera; Milan il Patto dei Senatori | missione Derby per riaprire il sogno Scudetto; Ambrosini su Fofana: E lo decidesse lui il derby? Mi piace il suo atteggiamento e finora è stato...; Ambrosini | Derby vita o morte? Per il Milan lo è Allegri ha ridato un’anima ai rossoneri.

Cremonese-Milan, Allegri: Merito di Bartesaghi, si è fatto male al momento giustoL'allenatore del Milan torna a -10 dall'Inter e si prepara al meglio al derby, ma resta concentrato sull'obiettivo della zona Champions: Tornare a competere per il titolo? L’Inter ha numeri incredibi ... sport.sky.it

La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)L'imperativo in casa Milan è sempre uno: equilibrio. Dopo la vittoria nel derby, dunque, le parole di Massimiliano Allegri alla squadra non sono cambiate: non bisogna esaltarsi. Ci si è goduti il ... tuttomercatoweb.com

La conduttrice nomina anche il Napoli, esaltando il Milan per il derby vinto sull'Inter - facebook.com facebook

L'Inter non vince un Derby contro il Milan da (quasi) due anni x.com