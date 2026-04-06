A poche ore dalla partita contro il Milan, il Napoli comunica che l’attaccante danese Hojlund non sarà disponibile a causa di un problema di salute. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori già infortunati, riducendo le scelte dell’allenatore per l’undici titolare. La partita si disputerà allo stadio Maradona e rappresenta un evento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, Hojlund alza bandiera bianca: non ci sarà contro il Milan! Il motivo dell’assenza

Leggi anche: Napoli, McTominay alza bandiera bianca: non ci sarà contro la Roma

Milano-Sanremo 2026, Pedersen alza (quasi) bandiera bianca: "Sarà difficile esserci"Roma, 10 marzo 2026 - Un'autentica corsa contro il tempo, sapendo nel caso di non essere il favorito di questa 'gara' nonostante nella vita di norma...

Hojlund salta Napoli-Milan: Conte deve fare a meno del suo bomber, ecco perchéIl Napoli perde il suo punto di riferimento offensivo a poco più di due ore dal match del Maradona contro il Milan. Rasmus Hojlund non ... msn.com

Napoli, Hojlund dà forfait per un virus influenzale: salta il match con il MilanAssenza importante in casa Napoli per il match contro il Milan (fischio d’inizio alle 20.45). Rasmus Hojlund non ce la fa. Il bomber danese si è risvegliato questa mattina con i sintomi di un virus ... napoli.repubblica.it