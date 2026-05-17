Milan Di Stefano | Oggi erano tutti presenti tranne Ibra non è un caso Futuro di Allegri? Dipende da…
L'assenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti del 'Ferraris' durante la partita tra Genoa e Milan ha attirato l'attenzione. La presenza dei giocatori e dello staff è stata completa, fatta eccezione per il noto attaccante svedese. Durante la conferenza stampa, un rappresentante della squadra ha spiegato che l'assenza di Ibrahimovic non è casuale, mentre si è discusso anche del possibile futuro dell'allenatore, con l'argomento che dipende da vari fattori.
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Come vi abbiamo racontato, sugli spalti del 'Ferraris' era presente tutta la dirigenza rossonera, compreso il proprietario Gerry Cardinale. All'appello mancava soltanto una figura: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. In merito a questa assenza si è espresso anche Peppe Di Stefano, giornalista esperto del mondo Milan. Di seguito, un estratto del suo intervento durante la diretta di 'Sky Sport 24'. "Se Ibrahimovic diventerà plenipotenziario, la conferma di Allegri si farà molto più complicata, ma questo è un dato di fatto ormai da tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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