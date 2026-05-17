Milan Di Stefano | Oggi erano tutti presenti tranne Ibra non è un caso Futuro di Allegri? Dipende da…

L'assenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti del 'Ferraris' durante la partita tra Genoa e Milan ha attirato l'attenzione. La presenza dei giocatori e dello staff è stata completa, fatta eccezione per il noto attaccante svedese. Durante la conferenza stampa, un rappresentante della squadra ha spiegato che l'assenza di Ibrahimovic non è casuale, mentre si è discusso anche del possibile futuro dell'allenatore, con l'argomento che dipende da vari fattori.

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