Daniele Adani, ex calciatore noto per le sue esperienze nel calcio italiano, ha commentato recentemente il rendimento del Milan sotto la guida di Allegri. Ha affermato che l’allenatore ha svolto un buon lavoro nella prima metà della stagione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue valutazioni. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sull’andamento della squadra e sulle scelte tecniche adottate durante il campionato.

Il momento che sta passando il Milan continua a far discutere anche dopo il successo di ieri contro il Genoa per 2-1. I rossoneri sono tornai a vincere, ritrovando la solidità persa nel corso dell'ultimo mese, ma il tema centrale resta comunque lo stesso di sempre: la squadra è stata valorizzata nel modo giusto in tutta la stagione calcistica? A parlare di questo tema è stato Daniele Adani, ospite ai microfoni di Domenica Sportiva. "Sicuramente questa è una squadra che per metà campionato è stata allenata bene e per metà campionato è stata allenata male. I giocatori erano gli stessi all’inizio ed anche gli stessi anche nella seconda parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Adani non ci sta: “Allegri ha allenato bene per metà della stagione”

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Adani fa i complimenti ad Allegri in collegamento dopo il derby vinto!

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