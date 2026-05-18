Il Movimento 5 Stelle ha difeso le attività scolastiche che prevedono incontri con i migranti durante le gite educative, definendole come momenti di “accoglienza”. Il ministro dell’Istruzione ha deciso di inviare ispettori nelle scuole per verificare le modalità di svolgimento di queste iniziative, che hanno suscitato reazioni contrastanti. Alcuni hanno chiamato queste attività “lezioni di accoglienza”, altri “gite educativa”, mentre vi sono state anche critiche che le hanno qualificate come “lavaggio del cervello”.

Qualcuno le ha chiamate lezioni di “accoglienza”, altri “gita educativa”, i più scandalizzati “lavaggio del cervello”. Sta di fatto che a distanza di qualche giorno dalla bufera scoppiata sulle scuola “Arpalice Cuman Pertile di Marostica”, che aveva organizzato una trasferta in un parco di Trieste dove arrivano i migranti dalle rotte balcaniche, per insegnare ai bambini delle elementari la difficoltà degli stranieri, la politica continua a scambiarsi accuse. Da Lega e FdI sono arrivate pesanti critiche alla scuola, con interrogazioni al ministro della Pubblica Istruzione, Valditara, che ha inviato nell’istituto i propri ispettori, mentre da sinistra, grillini in testa, si grida allo sciacallaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, il M5S difende le lezioni di “accoglienza” ai bambini in gita. Valditara manda gli ispettori

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